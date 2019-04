Samuel Eto’o geeft merkwaardig interview: “Ik zei Guardiola dat ík Barcelona zou doen winnen, niet Lionel Messi. Ik kreeg gelijk...”

Lionel Messi is opnieuw bezig aan een fenomenaal seizoen bij Barcelona met 43 doelpunten en 21 assists. Maar ooit was niet Messi maar Samuel Eto’o dé ster van de Blaugrana. Althans, dat beweert de Kameroense spits zelf.

Eto’o is intussen 38 jaar en speelt momenteel voor Qatar SC, na drie jaar vertoefd te hebben in Turkije. Vijftien jaar geleden liet de spits Mallorca achter zich voor Barcelona, dat 27 miljoen euro betaalde voor de Kameroener. Eto’o won met Barcelona alles wat er te winnen valt, waaronder twee keer de Champions League en drie titels.

In 2009 pakte Eto’o onder trainer Pep Guardiola de ‘treble’. Met dank aan… Eto’s en niet Messi. Aldus de spits zelf. “Pep had zijn hele leven in Barcelona gewoond maar gedurende de jaren dat ik er was, leefde hij niet het leven van onze spelersgroep. Ik zei hem: Je gaat je verontschuldigen want het is ik die Barcelona zal doen winnen en niet Messi. Zo was de situatie op dat moment. Messi kwam pas later. Vraag het aan Xavi, Iniesta en anderen, dat was mijn periode.”

Volgens de Kameroener kreeg hij ook gelijk. “Het was dan ook ik die Barcelona deed winnen en Pep zou sorry komen zeggen”, aldus Eto’o, die de volgende zomer wel verkocht werd. “Mijn advocaat belde mij om te zeggen dat de club mij te koop had gezet. Ik zei: Echt? Hij antwoordde: Ja, op vraag van Guardiola. Maar nu weet ik dat Pep mij de kans gaf om geschiedenis te schrijven met Inter (dat in 2010 de treble won, red.). Hij zorgde ervoor dat Inter de beste transfer in de geschiedenis maakte.”