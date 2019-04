VRT schrapt Tommelein uit De Ideale Wereld, maar die kan daar niet mee lachen

Burgemeester van Oostende en Open VLD’er Bart Tommelein had zijn ideale wereld wellicht anders voorgesteld. Vijf uur lang nam hij de tijd om drie korte filmpjes op te nemen met Sociaal Incapabele Michiel van De Ideale Wereld, maar de VRT besliste woensdag dat die niet meer op antenne mogen. De eerste aflevering werd dinsdag wel uitgezonden, maar deel 2 en 3 worden geschrapt. Sperperiode voor politici, luidde het oordeel bij de openbare omroep.

Foto: Photo News

Tot groot ongenoegen van de liberaal. “Woestijnvis had vooraf uitdrukkelijk gezegd dat het voor de VRT in orde was. Zij waren ook vragende partij omdat DIW twee weken naar Oostende kwam. Ik ben ook gewoon burgemeester van Oostende . Dit heeft niets met politiek te maken,” reageert Tom Bartelein, zoals Michiel de Oostendenaar noemde. Tommelein is vooral kwaad omdat de VRT hem niets liet weten en zelf moest ontdekken dat zelfs het eerste filmpje op YouTube offline werd gehaald. “John Crombez (SP.A-voorzitter, red) zat wekenlang in de trailer over de opnames in Oostende, maar dat was geen probleem. En nu wordt alles zonder overleg afgeblazen. De arrogantie van de macht,” aldus een boze Tommelein. Wij peilden naar een reactie bij de VRT, maar die was woensdagavond niet meer bereikbaar voor commentaar.