Dwayne (19) werd aangereden én bestolen: “Toen we hem zagen, zakte de grond onder onze voeten weg”

Beringen -

Dwayne Ickmans (19) is dinsdagavond omvergereden met zijn scooter op de Koolmijnlaan in Beringen. Het enige dat hij zich nog herinnert, is dat het om een blauwe BMW ging. Daarna viel hij bewusteloos op de grond. Toen hij weer bijkwam, ontdekte hij dat zijn portefeuille en smartphone gestolen waren.