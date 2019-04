8 jaar na de ramp in Fukushima: ZE MOGEN TERUG, MAAR ZE WILLEN NIET

Exact 367 mensen hebben zich tot hiertoe geregistreerd om terug te keren naar Okuma, een stad die voorheen meer dan tienduizend inwoners telde. Het enthousiasme is dus klein. Veel kleiner dan de argwaan, alleszins.

Voor Japanners is hun geboortegrond nochtans erg belangrijk. De autoriteiten hebben ook kosten noch moeite gespaard om de voormalige inwoners te overtuigen opnieuw te verhuizen. De bouw van nieuwe winkels en woningen is volop bezig. Er is zelfs een nieuw stadhuis. Maar voorlopig zit, vooral bij jonge mensen met kinderen, de schrik er nog stevig in.

Veertig procent van de stad is intussen vrijgegeven. Op twee na zijn de meeste wijken dus nog steeds onbewoonbaar. Net als Futuba, de andere stad die aan de centrale grenst. De ontmanteling van die centrale moet overigens nog beginnen. Vlak ernaast, aan de kant van Okuma, ligt een opslagplaats met miljoenen kubieke meters giftige grond. Pas in 2045 verdwijnt die daar.

De 79-jarige Yukichi Sato is een van de weinigen die effectief al terugkeerde naar Okuma. The Asahi Shimbun via Getty Images

In totaal zijn na de tsunami en aardbeving van maart 2011 zo’n 160.000 mensen geëvacueerd. Stap voor stap is de perimeter nadien ingeperkt. Maar critici verwijten premier Shinzo Abe te snel te gaan. Vorige maand onthulde Greenpeace nog dat het hoge stralingsniveaus had gemeten in vrijgegeven gebieden. De ngo zei toen dat de Japanse overheid de internationale gemeenschap misleidt over de risico’s.

Japan is erop gebrand te benadrukken dat alles veilig is in het land, vlak voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het Japanse onderdeel van de estafette met de olympische vlam zal starten in J-Village, een sportcomplex op ongeveer twintig kilometer van de centrales dat als basis diende voor hulpverleners in 2011. Een pr-stunt dus, al spelen waarschijnlijk ook economische belangen mee, schrijft de NOS. Een pak landen in Azië, waaronder China, wil nog steeds geen landbouwproducten uit Japan invoeren. De Japanse regering wil bovendien graag dat de oude kerncentrales die na de ramp zijn gesloten, opnieuw opengaan.

Oude mannen

Ondanks de argwaan zijn er ook Japanners die erg blij zijn dat Fukushima straks geen volslagen spookstad meer is. Met name de zes mannen die sinds de ramp als enigen op post bleven in Okuma. Ze gaven zichzelf de bijnaam Peloton van Oude Mannen (Old Man’s Squad), patrouilleerden in hun stad, en hielden straten en perken netjes. Op gevaar voor eigen leven. Een van hen, de 66-jarige Hisatomo Suzuki, zei jaren geleden: “Het is niet nodig voor jonge mensen om hun leven te wagen. Wij, oude mannen, doen dat voor hen.”

“Ik heb er vertrouwen in dat deze stad de ramp van acht jaar geleden te boven komt”, aldus Suziki tijdens een huldiging onlangs. “Mensen kunnen alles aan, als ze er maar de moed in houden.”