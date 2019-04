Flextension is het nieuwe toverwoord

Groot-Brittannië had de Europese deur eind vorige maand al moeten dichtslaan maar gisteren stond de Britse premier May opnieuw in Brussel. Smekend om een verlenging van de onderhandelingstermijn. Nieuw in het Brexit-jargon is het begrip flextension, de samentrekking van flexibility en extension, een flexibele verlenging van een jaar. De flextension heeft veel nadelen maar wel een belangrijk voordeel: de EU kan de Brexit in de ijskast steken tot de Britten iets in elkaar gedraaid hebben dat verteerbaar is voor iedereen.