Hema duikt na moeilijk jaar diep in het rood

Hema leed het voorbije jaar een recordverlies van 233 miljoen euro. Dat dieprode resultaat is grotendeels het gevolg van de overname vorig jaar door Marcel Boekhoorn. De Nederlandse ondernemer liet de waardering van het bedrijf fors naar beneden bijstellen en schreef liefst 226,3 miljoen euro af. Volgens hem had de vorige eigenaar, het Britse Lion Capital, een veel te hoge waardering in de boeken gezet. Zonder die afschrijving zou Hema zijn verlies hebben teruggeschroefd tot 6,6 miljoen euro.

De Nederlandse warenhuisketen realiseerde wel een recordomzet van 1,27 miljard euro. Maar die groei is volledig te danken aan de opening van 21 nieuwe winkels (waarvan negen in Duitsland en vier in Frankrijk), want op vergelijkbare basis liep de omzet met 2,8 procent terug. “We hadden last van de gele hesjes in Frankrijk, maar we hebben ook een owngoal gescoord”, zegt topman Tjeerd Jegen aan de Nederlandse zakenkrant FD: de overgang naar een nieuw e-commerceplatform ging stroef, waardoor de webshop bij piekbelasting vastliep. “Daardoor hebben we vanaf juni tot Black Friday in november geen online promoties kunnen voeren.”

Nieuwe wind, nieuwe strategie

Sinds de overname waait wel een nieuwe wind door Hema, en dat leidt nu tot een fikse koerswijziging. Om zijn omzet op te krikken, gaat Hema voor het eerst in zijn geschiedenis producten verkopen via derden, zoals nationale en internationale winkelketens en online platforms. Ook in de twee thuismarkten van de winkelketen – Nederland en België. Er wordt gefluisterd dat Hema in zee zou gaan met Bol.com, maar dat wil de topman nog niet bevestigen.

Jegen bevestigt wel dat Hema zijn bakkerijen in de etalage zet. Hema heeft er een zevental in Nederland. Bij die bakkerijen, die de bekende tompouces maken, werken naar schatting zo’n 350 mensen. Er zouden zich al enkele ernstige overnamekandidaten, onder wie een internationale bakkerijgroep, hebben gemeld. Met de opbrengst van die verkoop wil Boekhoorn de schuldenberg terugdringen. Hema torst momenteel liefst 750 miljoen euro aan schulden, waarop het jaarlijks zo’n 55 miljoen euro aan rente betaalt.

Net door die zware schuldenlast zal Hema ook geen eigen winkels meer openen in andere landen. Wat niet wil zeggen dat de keten een kruis maakt over zijn expansie, maar die zal dan gebeuren via franchising. In Dubai is dat bijvoorbeeld al gebeurd, Oost-Europa moet snel volgen en er staat ook “een derde continent” op het verlanglijstje, wellicht de Verenigde Staten.