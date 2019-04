Simon Mignolet hoopt op afscheid bij Liverpool met twee prijzen

Tien jaar nadat hij met STVV kampioen werd in tweede klasse maakt Liverpool-doelman Simon Mignolet (31, foto) kans op twee nieuwe prijzen: de titel in de Premier League en de Beker met Grote Oren in de Champions League. ­Liverpool won dinsdag met 2-0 van Porto. De weg naar de halve finale ligt wijd open voor de Reds.

Simon Mignolet zit al het hele jaar op de bank ten voordele van Alisson Becker, maar mogelijk komt er deze zomer verandering in zijn situatie. In Liverpoolse kringen is te horen dat Loris Karius, nu uitgeleend aan Besiktas, ook volgend jaar in Turkije zou spelen. Liverpool zou op zoek gaan naar een nieuwe nummer twee achter Becker. Mignolet zou de kans krijgen elders nummer één te worden.

De doelman was gisteren op bezoek in Haspengouw om er zijn nieuwe koffielijn voor te stellen. Gevraagd naar zijn toekomst zei hij dat hij “liefst van al wil spelen. Maar ik heb mijn lot niet in eigen handen omdat ik nog twee jaar onder contract lig bij Liverpool.”

Vorig jaar zag het er al naar uit dat de Truienaar kon vertrekken, maar de desastreuze Champions League-finale van Karius veranderde de situatie. Niet Mignolet, maar Karius kwam op de transferlijst van Liverpool te staan. Nu Alisson Becker zich heeft gevestigd als de solide nummer één, is er niet langer de nood voor Liverpool om twee keepers met titularis-potentieel in de kern te houden. Potentiële clubs die het loon van Mignolet kunnen betalen, zijn de ploegen uit de linker­kolom in Engeland en de topclubs in Duitsland, Italië en Frankrijk.