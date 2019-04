ANALYSE. De zaak-Malinovskyi: waarom en hoe de bondsprocureur zich in allerlei bochten wringt

Maandag was hij nog meedogenloos: zéven speeldagen schorsing voor Ruslan Malinovskyi. Want: “Opzettelijke trap, vol in het gezicht.” Dinsdag ging hij afremmen. Want: “De tweet van Verstraete kan een impact hebben.” Gisteren klonk al: “Misschien toch nul speeldagen.” Bondsprocureur Wagner (kleine foto) maakte het zichzelf én de Geschillencommissie wel heel moeilijk.