CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor Tom De Sutter, titelkoorts in Brugge en Antwerp speelt Europees… op de Heizel

Tussen al het Europese voetbalgeweld door leven de Belgische eersteklassers toe naar een nieuw weekendje in de play-offs. Tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

ANTWERP. Europees op de Heizel

Wat we al schreven, werd gisteren door de Licentiecommisie bevestigd: als Antwerp straks een Europees ticket afdwingt, werkt het zijn Europese wedstrijd(en) af in het Koning Boudewijnstadion. De nodige vergunningen om Tribune 2 op de eigen Bosuil UEFA-conform te verbouwen, zijn er nog niet. Ook KV Kortrijk wijkt volgend seizoen uit naar de Heizel, mocht het via Play-off 2 Europa ingaan. Moeskroen en Waasland-Beveren zouden dan weer moeten spelen in het stadion van Zulte Waregem, Eupen en STVV in dat van Standard, Charleroi in dat van OHL en Westerlo in dat van Genk.

Mocht KV Mechelen de beker winnen en vrijuit gaan in de zaak Propere Handen, dan gaat het ervan uit dat het in zijn eigen AFAS Stadion Europees speelt. Het gaf in zijn licentiedossier wel het ­stadion van OHL al op als plan-B, maar midden mei zou de UEFA het stadion van KV Mechelen groen licht moeten geven. (dvd, thst)

CLUB BRUGGE. Titelkoorts

Een stralend lentezonnetje en vooral acute ­titelkoorts lokten gisteren zo’n 200 fans naar de open training van Club Brugge. Coach Ivan Leko en de zijnen werkten er ruim anderhalf uur op onder andere balbezit en de korte ruimte.

De opgedaagde fans ­noteerden wel enkele ­opvallende afwezigen. Zo bleven Vormer en Dennis binnen. Het duo kampte eerder al met lichte kwaaltjes en kreeg gisteren extra rust. Beiden zouden zonder problemen fit moeten ­raken voor de clash op Genk.

Hetzelfde geldt voor Amrabat en Rezaei. Na­kamba (dij) en Vlietinck (heup) trainden ietsje verder individueel. Voor Mitrovic (enkel) is er nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. De kans dat hij dit jaar nog in actie komt, wordt met de week kleiner.

Club traint tot en met zaterdag nog drie keer achter gesloten deuren. (jve)

KV OOSTENDE. Jaar langer voor De Sutter

KV Oostende zat samen met Tom De Sutter (33). Er is een mondeling akkoord om zijn contract dat in juni afloopt met één seizoen te verlengen. Zijn manager Didier Frenay komt volgende week de papieren in orde maken.

De Sutter voetbalt sinds januari voor KVO toen de kustploeg de spits transfervrij oppikte nadat Lokeren zijn contract had ontbonden. Hij begon goed met drie goals in zijn eerste vier wedstrijden, maar kende daarna een terugval. Logisch, nadat hij zich op een hele korte tijd helemaal had opgetraind. KVO is ervan overtuigd dat De Sutter volgend seizoen erg rendabel zal zijn als hij een normale seizoensvoorbereiding achter de rug heeft. (jug)