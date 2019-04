België betaalde vorig jaar recordbedrag voor buitenlandse stroom

België betaalde in 2018 een recordbedrag van 1,2 miljard euro om stroom te kopen in het buitenland. Dat is een verdubbeling in een jaar tijd, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank waarover De Tijd donderdag bericht. Leveranciers voerden niet uitzonderlijk veel stroom in, maar door de problemen met de Belgische kerncentrales moesten ze buiten de landsgrenzen stroom halen op momenten dat die duur was.

Vorig jaar kwam 22 procent van de elektriciteit die we verbruikten uit het buitenland. In 2017 ging het nog om 8 procent, maar toch was er vorig jaar geen sprake van een recordhoeveelheid. In 2014 en 2015, toen Doel 3 en Tihange 2 stillagen, importeerde België evenveel of meer stroom dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Toch werd in 2018 een recordprijs betaald voor de ingevoerde stroom. Terwijl de energieleveranciers tussen 2014 en 2017 gemiddeld 37,7 euro neertelden per megawattuur, kostte de import vorig jaar 52,8 euro per megawattuur.

Die prijsstijging is grotendeels toe te schrijven aan de problemen met de kerncentrales. Ons land moest daardoor dure stroom invoeren op momenten dat onze buurlanden weinig goedkope productie op overschot hadden.

Een andere verklaring is dat de connectiecapaciteit met Frankrijk en Nederland de afgelopen jaren is toegenomen. Daardoor kunnen energieleveranciers makkelijker stroom in het buitenland kopen als die daar goedkoper is.