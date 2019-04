Engelse pers heeft na “teleurstellende nederlaag” van Manchester United zowaar al heimwee naar... Fellaini

Manchester United is er niet in geslaagd om op eigen Old Trafford te scoren tegen FC Barcelona. De Engelse pers spreekt van een “teleurstellende” nederlaag en had zowaar al heimwee naar... Marouane Fellaini.

Barça omsingelde al vroeg de Engelse zestien en de verdediging van coach Ole Gunnar Solskjær kraakte in de 12e minuut toen Lionel Messi het hoofd van Luis Suarez vond: 0-1. De thuisploeg onderging daarna het spel en loerde vooral op de counter, al kwam het na rust gretiger uit de kleedkamers en voerde het meer druk naar voor. Het balbezit was vanaf dan evenwichtiger verdeeld, maar grote kansen bleven uit voor de thuisploeg. In de 68e minuut werd een onzichtbare Lukaku gewisseld voor Anthony Martial. ManU hield de deur potdicht en Barça nam genoegen met de gunstige uitgangspositie.

Opvallende statistiek daarbij: de mannen van Solskjær erin slaagden om geen enkel schot op doel af te leveren. Dat was al geleden van maart 2005, toen ze met 1-0 verloren van AC Milan in San Siro.

2005 - Manchester United have failed to have a shot on target in a Champions League game for the first time since March 2005, in a 0-1 defeat at AC Milan. Timid. #MUNBAR — OptaJoe (@OptaJoe) 10 april 2019

Heimwee naar Fellaini

Zonder schot op doel uiteraard ook geen doelpunt. Het is zo al de vierde keer dit seizoen dat United voor eigen volk niet kon scoren in Europa: in de 1/8e finales tegen PSG werd met 0-2 verloren en in de poulefase werd het 0-1 en 0-0 tegen respectievelijk Juventus en Valencia. Het laatste Europese doelpunt kwam van Marouane Fellaini in november tegen Young Boys Bern: 1-0. Na dat doelpunt kon de toenmalige coach - ene José Mourinho - zich niet inhouden en de Portugees smeet toen met drinkbussen, een legendarisch beeld.

“Maar Mourinho en Fellaini zijn er niet meer, wat voor een teleurstellende nederlaag zorgde”, verwoordde de Daily Mail het. Mourinho werd ontslagen en Fellaini trok naar China.

Solskjær: “We kunnen scoren in Barcelona”

Solskjær panikeert echter niet: “We trekken naar Barcelona in de wetenschap dat we daar kunnen scoren”, aldus de coach, die zich dan vooral optrekt aan de uitzeges tegen PSG (1-3) en Juventus (1-2). “Natuurlijk geeft de zege tegen PSG ons hoop en geloof dat we het kunnen, maar we weten dat we tegen de favorieten in het toernooi spelen en naar Camp Nou gaan is een uitdaging. Het zou een grotere prestatie zijn om daar te winnen omdat Barcelona niet gewend is om thuis te verliezen. Maar we kunnen het wel. Geen twijfel daarover.”

Solskjær heeft dan ook goede herinneringen aan Camp Nou: in 1999 scoorde hij er in de Champions League-finale tegen Bayern München de winning goal: “We hebben eerder doelpunten gemaakt in Camp Nou”, zei hij. “We kunnen scoren, maar dan moeten wel meer kansen afdwingen. We zijn gevaarlijk voor doel, of het nu Rom (Lukaku) of Rash (Rashford) is of wie daar dan ook speelt: we moeten kansen creëren voor hen. Nu hebben we al goed gespeeld als ploeg. We weten dat je veel moet verdedigen zonder de bal en dat je misschien moe bent als je zelf de kans krijgt. Maar we gaan met één ding voor ogen naar daar: we moeten scoren.”