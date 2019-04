Acteur krijgt miljoenen schadevergoeding voor “onterechte beschuldigingen” van seksueel wangedrag

De Australische acteur Geoffrey Rush (67), bekend van Pirates of the carribean en Les misérables, krijgt minstens 539.75 euro schadevergoeding na aanklachten van seksueel wangedrag. De rechtbank in Sydney acht de getuigen niet geloofwaardig en noemt artikels die The daily telegraph lasterlijk. Vermoed wordt dat News Corp, de uitgever, een nog veel hogere schadevergoeding zal moeten betalen.

De bal ging aan het rollen na een artikel eind 2017 in The Daily Telegraph op basis van een anonieme getuige binnen een theatergezelschap in Sydney. Het stuk stelde dat Rush zich ongepast gedragen zou hebben. The telegraph publiceerde het stuk zonder medeweten of toestemming van de getuige en nam volgens de rechter te kort voor publicatie contact op met Rush.

Na het verschijnen van het stuk dien Rush een klacht, volgens hem schilderde het stuk hem af als een “pervert en seksueel roofdier”.

Tijdens het proces bracht News Corp, het bedrijf van mediamagnaat Ruppert Murdoch overigens ook eigenaar van The Sun en Fox News, verschillende getuigen naar voren. Onder hen ook Eryn-Jean Norvill, die de anonieme getuige was in het eerste stuk van The Telegraph. Ze vertelde hoe Rush haar borsten bepoteld zou hebben, met een hand onder haar blouse zat en haar ongepaste sms-berichten stuurde. Nog volgens Norvill was dit gedrag dagelijkse kost gedurende de hele productie.

De rechter acht nu alle getuigen ongeloofwaardig en de artikels lasterlijk. Rush krijgt nu minstens een half miljoen euro schadevergoeding. De rechter kende Rush nog “verregaande gelede schade” toe, waardoor de bovengrens voor schadevergoedingen in rechtszaken rond laster vervalt. Vermoed wordt dat Rush miljoenen toegekend zal krijgen.