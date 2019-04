Waar in Limburg maak je komende maanden meeste kans op een job?

Wie in Limburg op zoek is naar een leuke job, kan zich het best richten op sectoren als de bouw, groothandel en diensten. Daarbij zijn het vooral de kmo’s die in de nabije toekomst extra aanwervingen zullen doen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek dat eerder deze week werd voorgesteld.

Werkgeversorganisaties Unizo Limburg en VKW Limburg organiseren elk kwartaal een grote bevraging bij hun leden. Als onderdeel daarvan polsen ze naar de vooruitzichten op vlak van tewerkstelling. Op die manier wordt een realistisch toekomstbeeld gevormd over de evolutie van de Limburgse arbeidsmarkt. De verschillen tekenen zich af naargelang de sectoren en de grootte van de ondernemingen.

Logistiek

Wie ambities heeft om aan de slag te gaan in een productiebedrijf, heeft geen goede vooruitzichten. De groei van de tewerkstelling valt daar in de komende maanden nagenoeg stil. Deze sector, waarin veel uitzendarbeid gangbaar is, is het minst positief over het creëren van extra jobs. Waar je ook niet direct moet solliciteren is de detailhandel. De winkeliers zijn hoopvol over de toekomst, maar of dat zal leiden tot extra aanwervingen is nog lang niet zeker.

In welke sector loont het wel de moeite? Het meeste kansen liggen voor het grijpen in de bouw, waar de groeibedrijven verlegen zitten om personeel. Door de positieve conjunctuur zullen daar in het komende kwartaal nog meer handen nodig zijn. Doet het ook erg goed: de groothandel. Bedrijfsleiders in die sector geven aan dat ze weldra investeringen gaan doen en bijkomende mensen zullen nodig hebben om de activiteiten te bolwerken. Nog specifiek voor Limburg is de toenemende vraag naar mensen in de logistiek. Bedrijven als H.Essers rekruteren permanent nieuwe collega’s.

