Facebook verwijdert naaktfoto van slachtoffer pretparkongeval: “Storend? Neen, moedig”

Bij het ongeval met rollercoaster ‘Smiler’ in het Engelse pretpark Alton Towers vielen in 2015 vijf gewonden. Twee slachtoffers verloren een been. Foto: REUTERS

Facebook heeft de pagina van Ability Access, een Britse vereniging die zich inzet voor mensen met een handicap, geblokkeerd. De reden? Op de pagina werd een naaktfoto gedeeld van een jonge vrouw die in 2015 haar been verloor bij een zwaar ongeval in het Engelse pretpark Alton Towers. “Storend”, aldus Facebook. “Moedig”, aldus de man achter Ability Acces.

Juni 2015. Een ritje van de rollercoaster Smiler in pretpark Alton Towers (Farley) loopt fout als twee wagentjes zwaar met elkaar in botsing komen. Meerdere inzittenden raken gewond.

De 23-jarige Vicky Balch, die een been verloor bij het ongeval, liet zich na het ongeval naakt fotograferen. “Om mensen met een handicap een hart onder te riem te steken, te tonen dat ze zich niet moeten verstoppen.”

(2/2) This was the adult image: it’s Vicky Balch - one of the victims of the Alton Towers crash in what the photographer describes as ‘building her confidence with her new body.’ pic.twitter.com/GsNnPXnV8M — Phil Williams (@PhilWilliams) 8 april 2019

Alton Towers crash survivor Vicky Balch will walk onto the GMB set unaided with new leg: https://t.co/OdplQ8Hg99 pic.twitter.com/woC1yyf1mG — Good Morning Britain (@GMB) 12 april 2016

Om diezelfde reden prijkte de foto al drie jaar op de Facebookpagina van Ability Acces. Beheerder Simon Sansome, die zelf in een rolstoel zit na een rugby-ongeval, looft het beeld als “moedig werk, van een zeer sterke vrouw”.

Bij Facebook hadden ze de boodschap anders begrepen: de pagina werd eerder deze week geblokkeerd. “Je moet begrijpen dat sommige mensen zo’n handicap als storend zien”, zei een Facebook-medewerker aan de telefoon. “Ik ben nog nooit een pagina tegengekomen die handicaps promoot.”

Sansome was stomverbaasd door het antwoord. “Er is niets ranzig aan mijn pagina, het is een informatieplatform. Dit is echt discriminatie”, zegt hij. De sociaalnetwerksite heeft zich intussen al geëxcuseerd voor de feiten, maar benadrukte nogmaals dat ‘adult content’ niet toegelaten is.