Hoe Abattoir de wijk Kuregem een tweede adem geeft

Anderlecht - Koeien, varkens en schapen op een steenworp van het internationale treinstation van Brussel-Zuid. Dat kan in het lappendeken dat Brussel is. Abattoir in de Anderlechtse wijk Kuregem is een unieke werkplek waar diversiteit zegeviert. Slachters en ecologische start-ups reiken er elkaar de hand.

De Abattoir-site is 11 hectaren groot. Op dat enorme terrein tref je het slachthuis en de vleesversnijdende bedrijven aan. Van vrijdag tot zondag vindt de populaire markt plaats. Abattoir ontvangt op topdagen 50 tot 60.000 kooplustigen. Maar wist je dat ook een hippe indoor foodmarket, een ecologische viskwekerij, een moderne dakboerderij, nieuwe studentenkoten en tal van socio-culturele activiteiten hier hun thuisbasis vinden? En op donderdagavond borrelen en dansen hardwerkende professionals tijdens de overdekte afterworkparty.

Dorp in grootstad

“Brussel en Abattoir hebben een speciale plek in mijn hart”, vertelt Mohamed Ibrir. Hij werkt al 22 jaar op de site en timmert aan een mooie carrière. De bekroning volgde toen hij de ‘Corporate Social Responsibility Pioneer Award 2018’ won. Mohamed is bij Abattoir verantwoordelijk voor het afvalbeleid. Met zijn team van acht medewerkers zorgen ze onder meer voor propere markten. Ze binden met een bonus-malus systeem de strijd aan met plastic zakjes van de marktkramers. En hij onderneemt. “Ik zag de opportuniteit om gezond voedsel dat overschiet van de weekendmarkten te recupereren. Via het project CollectMet verdelen we dat op maandag aan mensen in de buurt die het financieel niet breed hebben. Zo bouwen we aan een community met de buurt”, legt Mohamed uit.

“Kuregem is een aankomstwijk voor nieuwkomers uit alle windstreken. De slachthuissite is een smeltkroes van kleur, taal en cultuur. We vormen een grote familie. Of nog beter: een dorp in de grootstad. Mensen van overal ter wereld baten bijvoorbeeld een Roemeense patisserie of Aziatische groentewinkel uit in de FoodMet of ze tuinieren op het dak”, vertelt Mohamed.

Veiligheid

Eddy Bucquoye is zaakvoerder van Abaco bvba, een bedrijf op de Abattoir-site dat de slachtlijnen uitbaat. Hij is ook plaatsvervangend hoofd dierenwelzijn. Eddy controleert, samen met zijn zoon Baptist, een team van 25 slachters. Vlamingen, Walen en Brusselaars, meer dan de helft met roots in Turkije, Afrika en Oost-Europa. Hij leidt ze stap voor stap zelf op. Mekaniekers, schoonmakers, versnijders, transporteurs vind je hier ook. “We luisteren naar elkaar en zijn verdraagzaam. Zo behaal je resultaat”, verklapt Eddy.

Kuregem kampt met een historisch imago van onveiligheid. “De aanvoer van dieren gebeurt tussen 4 en 6.30 uur in de ochtend. Op dat uur is de sfeer rond Abattoir nog heel sereen”, getuigt Eddy. “De buurt gaat om met lawaai van vrachtwagens, de dichte stroom marktbezoekers in het weekend en occasionele luidruchtige avondactiviteiten.” Mohamed nuanceert: “Het is hier geen jungle. Met wederzijds respect kom je een heel eind ver.”

