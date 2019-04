Gevangenen hebben sinds kort een telefoon gevangenisdirecteur wil nog een stap verder: “Facebook moet bespreekbaar zijn”

Hasselt - De gedetineerden in de gevangenis van Hasselt hebben afgelopen weekend telefoontoestellen in het cel. Ze mogen daar onbeperkt mee bellen. De bedoeling van het project is om hun re-integratie in de maatschappij vlotter te laten verlopen. “We moeten ook sociale media durven bespreken”, zegt gevangenisdirecteur Paul Dauwe aan VTM.

“Maar in principe zit elke gevangene in de cel met het vooruitzicht op de re-integratie in de maatschappij”, zegt directeur Paul Dauwe. “We merken dat hoe beter het sociale vangnet van de gedetineerde is, hoe beter de slaagkansen zijn op re-integratie. De telefoon is het ideale middel om dat sociaal contact met de buitenwereld te onderhouden.”

In theorie mogen de gevangen bellen naar wie ze willen. “Natuurlijk bekijken we dossier per dossier”, zegt Dauwe nog. “Maar iemand die ooit een auto stal en daar nu voor moet boeten, moet wel in staat kunnen zijn om met zijn familie te kunnen bellen. We zien dat veel gevangenen sowieso een zwakkere sociale omgeving hebben. Zodra zo iemand in de cel belandt, neemt de omgeving vaker nóg meer afstand, met als gevolg dat ze bij vrijlating weer in het verkeerde milieu terechtkomen.”

Dauwe wil overigens toegang tot sociale media bespreekbaar maken. “We moeten de denkoefening durven maken, het debat moet er zijn. Cruciaal is het vinden van evenwicht tussen het belang van de gevangene, maar vooral het belang van de slachtoffers.”