Jonge vrouw (22) dood teruggevonden in Zwitserse hotelkamer na uit de hand gelopen seksspelletje

Een Britse vrouw van 22 jaar is dood teruggevonden in haar hotelkamer in het Zwitserse Muralto. Volgens lokale media stierf de vrouw na een uit de hand gelopen seksspelletje. Haar 29-jarige vriend, een Duitser, werd opgepakt.

Toen ze dinsdagochtend geschreeuw hoorden komen vanuit een hotelkamer, besloten enkele gasten van het Ramada Hotel La Palma au Lac Locarno om het personeel te verwittigen. Toen de nachtbewaker de kamer binnenging, rond 7 uur, trof hij het levenloze lichaam aan van Anna Florence Reed. De hulpdiensten werden er nog bijgehaald, maar een reanimatiepoging bracht niets meer op. De 22-jarige vrouw werd ter plaatse dood verklaard.

Even later werd haar vriend opgepakt. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat Anna om het leven gekomen was tijdens een uit de hand gelopen seksspelletje. Een eerste autopsie zou bevestigen dat de jonge vrouw stierf door verstikking. Het slachtoffer had ook nog kleine breuken en snijwonden op haar lichaam. Er is een onderzoek wegens doodslag met voorbedachten rade geopend naar de 29-jarige Duitser.

Het koppel was nog maar de dag ervoor toegekomen in het Zwitserse viersterrenhotel, gelegen aan het beroemde Lago Maggiore.