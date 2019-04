Durft Chelsea-coach Eden Hazard op de bank te zetten? Lastige maar belangrijke opdracht voor Dries Mertens in Europa League

Na twee topavonden in de Champions League is het vanavond de beurt aan de kwartfinalisten in de Europa League. Daarin is het duel tussen Arsenal en het Napoli van Dries Mertens de meest in het oog springende affiche. Chelsea speelt tegen Slavia Praag maar na zijn wondergoal(s) tegen West Ham maandag krijgt Eden Hazard misschien rust. Tenminste, dat insinueerde Chelsea-coach Maurizio Sarri.

“Ik weet nog niet of Eden zal spelen”, blikte Sarri vooruit op de wedstrijd van Chelsea tegen Slavia Praag. “Hij oogde op training wat vermoeid, net als de andere jongens die speelden tegen West Ham. Omdat het duel met Liverpool (zondag, nvdr.) er heel snel aankomt, zullen we zes of zeven spelers moeten wisselen.”

Mogelijk strooide Sarri zand in de ogen. Tijdens de reis naar Tsjechië – op het vliegtuig zat hij naast Gonzalo Higuain – was Hazard net heel vrolijk en speels. Zijn eventuele transfer naar Real Madrid leek hem niet bezig te houden. “Ik ben gefocust op Chelsea”, sprak de Rode Duivel. “Nog één maand om in de top vier van de Premier League te eindigen en de Europa League te winnen. Het belangrijkste is dat de fans me op het veld zien met mijn hoofd bij Chelsea. Daarna zien we wel.”

Bij Slavia Praag, dat ­eerder Racing Genk uitschakelde, speelt Peter Olayinka (ex-AA Gent en -Zulte Waregem). Maar vooral verdediger Vladimir Coufal kreeg vragen over het afstoppen van Hazard. “Ik ben niet bang van Eden Hazard, maar ik heb wel veel respect. Als vijf Premier League-verdedigers niet in staat zijn hem af te stoppen, dan zegt dat veel over de speler.”

Lastige maar belangrijke opgave voor Dries Mertens

In de Serie A kan Juventus op zeven speeldagen voor het einde van de competitie een achtste landstitel op rij amper nog ontglippen en dus zit er voor Napoli niet veel meer op dan hun tweede plaats in de stand veilig te stellen en te mikken op een Europese beker om het seizoen op te smukken - in de Coppa Italia gingen ze er al in de kwartfinales uit tegen Milan.

Napoli is een vaste klant in de Europa League, met een halve finale in 2015 als beste resultaat in het afgelopen decennium. Arsenal schaarde zich vorig seizoen nog bij de laatste vier en moest toen nipt buigen voor Atlético Madrid, de latere winnaar. In de achtste finales was de uitschakeling dit seizoen dichtbij, uiteindelijk maakten de Gunners een 3-1 nederlaag tegen het Franse Rennes nog ongedaan.

Eintracht Frankfurt krijgt na de winst tegen het Inter Milaan van Radja Nainggolan het Portugese Benfica van reservedoelman Mile Svilar als volgende tegenstander. De vierde kwartfinale wordt een Spaanse clash tussen Villarreal en Valencia.

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. In de halve finales, waarvoor eveneens al werd geloot, zijn de affiches Napoli/Arsenal versus Villarreal/Valencia en Benfica/Frankfurt tegen Praag/Chelsea. Die matchen worden op 2 en 9 mei gespeeld. Op 29 mei treffen de twee finalisten elkaar in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.