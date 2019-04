Uitstel is goed nieuws voor May, maar een overwinning is het nu ook weer niet: “Ze heeft op haar knieën moeten smeken”

Nee, Groot-Brittannië stapt morgen niet uit de Europese Unie. De deadline is verschoven naar 31 oktober 2019 - met de mogelijkheid vroeger te vertrekken als dat kan - en daarmee krijgt premier Theresa May meer tijd dan gevraagd. En toch is het geen overwinning voor haar, zegt professor Hendrik Vos (UGent): “Ze heeft op haar blote knieën moeten smeken en de leiders hebben toegezegd uit eigenbelang, niet uit compassie.” Uitstel dus, maar heeft dat nog wel nut? En staat die 31 oktober nu in steen gebeiteld, of zouden de Britten ook daarna nog lid van de EU kunnen blijven?