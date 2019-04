De transfer die paars-wit niet verkocht krijgt aan zijn fans: “Als Anderlecht me niet wil, dat ze het dan zeggen”

Anderlecht moet zijn kern een grondige kwaliteitsinjectie geven. Alleen zal de eerste transfer Aristote Nkaka (23) heten en die heeft er bij KV Oostende op zijn zachtst gezegd een wisselvallig seizoen op zitten. De middenvelder tekende in juni 2018 al een vijfjarig contract, maar werd toen nog één jaar in Oostende gestald. Straks verhuist hij echt naar Brussel. “Ik ben niet de nieuwe ­Biglia, maar wil wel een eerlijke kans.”

Toen Marc Coucke en Luc Devroe Aristote Nkaka in januari 2018 van Moeskroen naar KV Oostende haalden, kreeg hij naar verluidt meteen de belofte dat hij later meekon naar Anderlecht. De middenvelder was ...