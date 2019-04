Dertiende klimaatmars van start met 1.100 betogers, veel grootouders en kleinkinderen aanwezig

De 13de klimaatsmars van Youth for Climate heeft 1.100 mensen op de been gebracht in Brussel. Dat meldt de politie Hoofdstad-Brussel Elsene via Twitter. Donderdag stappen er ook rectoren van verschillende Belgische universiteiten mee met de Klimaatspijbelaars.

Ondanks de paasvakantie is een duizendtal betogers naar Brussel afgezakt voor de dertiende klimaatbetoging. Schijnbaar meer deelnemers dan bij de laatste klimaatmars, maar “de aantallen doen er niet toe”, zegt Anuna De Wever. “Het is veel belangrijker dat we volhouden tot aan de verkiezingen. Als we de verkiezingen naderen, zullen die aantallen wel opnieuw groeien.”

Video: Amaury Michaux

Opvallend is dat veel grootouders samen met hun kleinkinderen lopen mee in de mars. Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn ook aanwezig. Vorige week deden de Grootouders voor het klimaat al een oproep om de spijbelaars te steunen tijdens de vakantie. (+)

Rector van de Universiteit Gent Rik Van De Walle, rector van de Vrije Universiteit Brussel Caroline Pauwels, rector van de Université Catholique de Louvain Vincent Blondel, rector van de Université Saint-Louis Pirre Jadoul en rector van de Université de Namur Naji Habra lopen samen met de jongeren mee aan de kop van de stoet. Ze willen daarmee de klimaatjongeren een hart onder de riem steken en tonen dat het tijd is om in te grijpen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

“De resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten in rekening gebracht word in het debat. Ze moeten de politiek niet voeren, maar wel het beleid voeden. De jongeren hebben speciaal gevraagd om aanwezig te zijn om dat te staven en als rector ben ik hier om de wetenschap te vertegenwoordigen. Zeker deze week tijdens de vakantie is het belangrijk om hen te steunen en te benadrukken dat ze hun inspanningen moeten volhouden”, vertelt rector Van De Walle.

De klimaatjongeren blijven zoals elke week razend enthousiast in hun protest en blijven hun gekende slogans scanderen. De Grootouders voor het Klimaat dragen deze week foto’s van hun kleinkinderen bij zich om te benadrukken dat de toekomst van de jongeren op het spel staat en er politieke moed nodig is om die te verzekeren.