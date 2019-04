Grote ravage door ongeval met twee vrachtwagens op E17

Sint-Niklaas - Op de E17 in de richting van Kortrijk kwam het donderdagochtend omstreeks 8u30 tot een zware kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens in de staart van de file ten gevolge van de wegenwerken in Waasmunster.

De bestuurder van een vrachtwagen van een firma uit het Nederlandse Helmond reed aan hoge snelheid in op zijn voorligger, eveneens met Nederlandse nummerplaat. De aanrijding was zo hevig dat de stuurcabine van de aanrijdende truck volledig vernield werd. De oplegger van de aangereden vrachtwagen werd deels opengereten waardoor een deel van de lading kledij die in plastieken zakken zat op de rijbaan terecht kwam.

De hulpdiensten werden opgeroepen voor een ongeval met geknelde personen, maar bij hun aankomst hadden de bestuurders zich al op eigen kracht uit hun voertuig weten bevrijden. Meer nog, geen van beiden raakte gewond wat toch wel een klein mirakel is gezien de schade. Omdat er geen gewonden waren konden de brandweer en een bergingsfirma al snel beginnen met het opruimen van de ravage.

De drie rijstroken van de E17 waren versperd, maar geluk bij een ongeluk deed het ongeval zich voor ter hoogte van de splitsing van de hoofdrijbaan en de zijrijbaan. De hulpdiensten konden het verkeer over de twee rijstroken van de zijrijbaan leiden waardoor er toch doorstroming mogelijk bleef. Toch zorgde het ongeval voor een aanzienlijke file. Omstreeks kwart voor 11 waren de wrakken getakeld en werd de rijbaan weer vrijgegeven.

Foto: bfs

Foto: bfs