In de supermarkt betalen met je ring of sleutelhanger: de eerste duizend Belgen doen het nu al

De kans is groot dat we op termijn geen bankkaart meer nodig zullen hebben om te betalen. Duizend KBC-klanten kunnen het, bij wijze van test, nu al zonder. Gewoon even met hun uurwerk, ring of sleutelhanger langs de betaalterminal wrijven en ze hebben betaald. “Ik zou mijn betaalring niet graag meer moeten missen”, klinkt het. Maar Test Aankoop heeft toch twijfels bij de betrouwbaarheid van de gadgets.