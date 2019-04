De medeoprichter van klokkenluiderssite Wikileaks Julian Assange is donderdag in Londen door de Britse politie opgepakt. Dat meldt de BBC en wordt bevestigd door de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid.

“Ik kan bevestigen dat Julian Assange nu in handen van de politie is en zich zal moeten verantwoorden voor het Britse gerecht”, zegt minister Javid. Assange zat zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade.