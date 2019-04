Bekerfinale van de vrouwen wordt op Paasmaandag gespeeld in... het stadion van FC Dender

Op 1 mei wordt in het Koning Boudewijnstadion de bekerfinale van de Croky Cup afgewerkt tussen AA Gent en KV Mechelen. De vrouwenfinale is al een tijdje losgekoppeld van de mannenwedstrijd en wordt dit jaar op Paasmaandag 22 april in het stadion van FC Dender gespeeld, aftrap om 16u.

De finalisten bij de vrouwen zijn nog niet bekend, de halve finales worden komend weekend gespeeld:

Zaterdag 13/4: Standard - Genk (15u)

Zondag 14/4: AA Gent - White Star Woluwe (15u)

Het Van Roystadion in Denderleeuw heeft 6.430 plaatsen en heette tot 2011 het Florent Beeckmanstadion. Het is niet de eerste keer dat er een (belangrijke) vrouwenwedstrijd gespeeld wordt: in 2017 speelden de Red Flames er hun uitwuifwedstrijd voor het WK, ze wonnen toen met 2-0 van Rusland.

Vorig jaar won Standard de bekerfinale van Genk, toen werd die finale in Eupen gespeeld.