Ronny Van Geneugden ziet avontuur eindigen in Malawi

Ronny Van Geneugden krijgt geen nieuw contract als bondscoach van het Afrikaanse Malawi, zo maakte de Malawische voetbalbond (FAM) in een persmededeling bekend.

De vijftigjarige Van Geneugden was sinds april 2017 in Malawi aan de slag en zag er zijn tweejarig contract onlangs dus aflopen. Volgens de bond zat een contractverlenging er niet in wegens de “magere resultaten”. Van Geneugden slaagde er immers niet in het land te kwalificeren voor de Africa Cup.

Voor Van Geneugden was het zijn tweede buitenlandse avontuur. Voordien was hij aan de slag in Cyprus bij Enosis Paralimni. In eigen land coachte Van Geneugden Racing Genk (2008-2009), OH Leuven (2010-2014) en Waasland-Beveren (2014). Met OH Leuven werd hij in 2011 kampioen in tweede klasse.