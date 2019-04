Titelkandidaat Patro Eisden in beroep tegen weigering van licentie nationale amateur

Patro Eisden Maasmechelen, leider in de tweede amateurklasse B, stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de licentie voor de eerste amateurreeks te bemachtigen. Dat meldden de Limburgers woensdagavond, nadat de Licentiecommissie geen goed nieuws had voor Patro Eisden.

De Maaslanders kunnen zaterdag in eigen huis tegen Turnhout kampioen spelen, maar dreigen via de groene tafel naast de promotie te grijpen. Provinciegenoot Sporting Hasselt staat met nog drie speeldagen te gaan op zeven punten van Patro Eisden, maar kreeg wel de licentie voor eerste amateur. Tenzij de ploeg uit Maasmechelen zijn gram haalt bij het BAS, promoveert Hasselt.

Maar zover zal het niet komen, klinkt het bij Patro Eisden. De leider in de Vlaamse B-reeks in de tweede amateur maakt zich sterk dat de licentie alsnog toegekend zal worden. De grootste struikelblokken in het licentiedossier zijn lopende procedures omtrent niet betaalde lonen aan een aantal spelers en ex-trainers. Zo eist ex-Rode Duivel Danny Boffin nog ruim 13.500 euro van de Maaslanders. Patro Eisden zou voor de uitbetaling van die betwiste lonen een provisie van 183.400 euro aangelegd hebben, maar heeft die nog niet doorgestort op een derdenrekening van de KBVB. Drie spelers zouden dan weer tewerkgesteld zijn zonder arbeidsvergunning, wat in strijd is met de Europese arbeidswetgeving.

Bovendien beschikt Patro Eisden niet over de juiste gediplomeerde trainers, stelt de Licentiecommissie vast. Hoofdtrainer Stijn Stijnen is wel ingeschreven voor de UEFA-cursus, maar assistent Rejdi Aziz beschikt niet over de vereiste licentie UEFA-A. De nationale amateurlicentie vergt dat een van beiden beschikt over het diploma UEFA A. T3 Boutwaline is volgens de Licentiecommissie dan weer een schaduwassistent.

“Patro Eisden was van oordeel dat de betalingen van de lopende rechtszaken konden wachten tot het gerecht hiervoor uitspraken had gedaan. Dat was de hoofdreden voor de weigering. De Licentiecommissie vraagt nu het bedrag van 183.000 euro op een derdenrekening van de KBVB te storten. Patro Eisden zal aan deze voorwaarden voldoen”, reageert de club. “Voor het BAS zal Patro het bewijs hiervan op tafel leggen. Patro Eisden is ervan overtuigd dat ze haar licentie 1e amateur voor het BAS zal krijgen.”

Wanneer het BAS zich over het licentiedossier buigt, is nog niet geweten. Een uitspraak valt op uiterlijk 10 mei.