Facebook zal je niet meer vragen om overledene “gelukkige verjaardag” te wensen

“Wens X een gelukkige verjaardag.” De handige herinnering die Facebook stuurt bij elke verjaardag van je vrienden, kan erg grimmig worden als de vriend of het familielid in kwestie (pas) is overleden. De socialenetwerksite wil zulke pijnlijke momenten voortaan vermijden en zet daarvoor artificiële intelligentie in.

Als iemand overleden is, kan je zijn of haar Facebook-account een “herdenkingsstatus” geven “zodat het een plek wordt waar vrienden en familie samen herinneringen kunnen delen”, luidt het bij Facebook. “Maar we hebben gemerkt dat zo’n aanpassing een grote stap kan zijn die niet iedereen meteen wil nemen”, schrijft Facebook-COO Sheryl Sandberg op haar blog. “Daarom zullen we nu artificiële intelligentie inzetten zodat niet langer gevraagd wordt om overleden personen een gelukkige verjaardag te wensen of om hen uit te nodigen voor bepaalde gebeurtenissen.” Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt niet uitgelegd.

Facebook geeft nabestaanden ook meer controle over de accounts van de overledenen. Zij zullen voortaan ook ‘tags’ (vermeldingen van de persoon in kwestie) aanpassen en/of verwijderen en aanpassen wie de berichten op de pagina kan zien. Het was al mogelijk om de profiel- en omslagfoto van de overleden te veranderen.