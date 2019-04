De uitbarsting te veel: Atlético-spits Diego Costa acht (!) wedstrijden aan de kant

Atlético Madrid-aanvaller Diego Costa heeft van de Disciplinaire Commissie van de Spaanse voetbalbond (RFEF) een schorsing van acht speeldagen gekregen voor zijn uitsluiting in de topper tegen FC Barcelona, zo maakte de Spaanse bond donderdag bekend.

De nukkige spits, op het vlak van wangedrag niet aan zijn proefstuk toe, eiste zaterdag in Nou Camp al snel de hoofdrol op door verbaal en even later ook fysiek te keer te gaan tegen scheidsrechter Jesus Gil Manzano. Die twijfelde niet en toonde de spits een rode kaart. Voor beide overtredingen kreeg de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan vier speeldagen schorsing, acht in totaal dus.

Atlético verloor die avond met 2-0 in Catalonië en kijkt zo al tegen een achterstand van elf punten aan op Barça, dat een nieuwe landstitel op zeven speeldagen voor het einde al kan ruiken. Als Atlético niet in beroep gaat tegen de beslissing, komt de dertigjarige Diego Costa dit seizoen niet meer in actie.