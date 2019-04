Neymar hervat (eindelijk) groepstraining bij PSG

Neymar heeft donderdag de groepstraining hervat bij Paris Saint-Germain, zo maakte zijn club op Twitter bekend.

De 27-jarige Neymar stond sinds 23 januari aan de kant. Toen blesseerde hij zich in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Deze keer kon een operatie vermeden worden, maar volgde er net als vorig jaar wel een revalidatie in Brazilië. De verwachting was dat de spits een tiental weken aan de kant zou staan en dat is dus ongeveer uitgekomen. Neymar kan zo mikken op de finale van de Coupe de France op 27 april tegen Rennes en de Copa America in eigen land, die op 14 juni van start gaat.