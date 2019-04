Na oproep minister De Block: N-VA-politicus en arts Louis Ide dient klacht in tegen omstreden anti-vaccinatiedokter Kris Gaublomme

Louis Ide, nationaal secretaris van de N-VA en zelf arts, zal bij de Orde der Artsen een klacht indienen tegen Kris Gaublomme. Dat zegt Ide na de oproep van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om zo’n klacht in te dienen. Die was nodig om de dokter tot de orde te roepen, want pas na een klacht kan de Orde der Artsen optreden. Gaublomme, huisarts in Maasmechelen, verkondigde in het VTM-nieuws dat vaccinatie tegen mazelen niet werkt en astma en autisme veroorzaakt.

LEES OOK. Verontwaardiging na uitspraken huisarts over inenting op VTM: “Pure schande en zelfs gevaarlijk”

Die uitspraken kwamen Gaublomme onmiddellijk op striemende kritiek te staan. Professor vaccinologie Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen wil een beroepsverbod voor de man. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt dat ze erop rekent dat er een klacht tegen hem komt. Want de Orde der Artsen kan alleen maar optreden – en desgevallend een schorsing of beroepsverbod opleggen – na een klacht. “Die man gaat met zijn theorie levens kosten”, zegt De Block, zelf een arts, aan VTM Nieuws. “Het nut van vaccinaties is wetenschappelijk bewezen. Alle andere beweringen zijn verzinsels, en een arts onwaardig.”

Louis Ide Foto: pn

Ide zal die klacht nu dus indienen. “De uitlatingen van die man zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Een arts heeft de deontologische plicht om de laatste stand van de wetenschap op te volgen en in die zin te handelen naar zijn patiënten toe. Deze dokter doet dat niet. Met behulp van vaccins kunnen we ziektes als polio of mazelen de wereld uithelpen, maar types als Gaublomme houden ze in stand.”