Cristiano Ronaldo bezorgt Ajax-mascotte onvergetelijk verjaardagscadeau

“We waren pas om half 2 thuis vannacht en ik had er niks van meegekregen, maar vanmorgen stond mijn telefoon roodgloeiend”, vertelde vader Francois aan Hart van Nederland. “Tyago wordt morgen 11, een beter verjaardagscadeau kan hij zich niet wensen.”

This is the best video you will watch today. This is very simple from Cristiano Ronaldo, but this kid will remember this moment for the rest of his life. The look on his face says it all. ???? pic.twitter.com/Cdfu2ysrdW