Anderlecht-coach Fred Rutten blijft hoopvol ondanks stress en blessures: “Ik ga met een positief gevoel naar Luik”

Als Anderlecht morgen verliest op Standard dan heeft het 0 op 12. Zal de paniek dan niet toeslaan en moet trainer Fred Rutten dan opletten voor zijn job? “Natuurlijk is er stress binnen de club”, aldus de coach, die ondanks alle heisa opvallend positief bleef.

Van zijn laatste 12 matchen op Sclessin kon Anderlecht er maar eentje winnen. De stats zijn dus niet hoopgevend. “Kijk maar niet naar die statistieken”, aldus Fred Rutten. “Na zo’n reeks is het ook statistisch bewezen dat de eerstvolgende zege van Anderlecht op Standard steeds dichterbij komt. Misschien morgen al. Ik ga alleszins met een positief gevoel naar Luik. Ik zie hoe mijn spelers acteren in de kleedkamer en op het oefenveld en dat is positief. Na de nederlaag tegen Antwerp zat ikzelf ook diep, maar na 24 uur was ik er weer bovenop en opnieuw strijdvaardig.”

Waarop baseert Rutten zich om zo optimistisch te zijn? Het spel van Anderlecht tegen Antwerp was niet bepaald sprankelend. Er werden amper kansen gecreëerd. “We hebben drie keer verloren in Play-off 1, maar geen enkele keer had ik het gevoel dat we compleet onmachtig waren. Drie nederlagen waren eigenlijk niet nodig, maar het hangt ook van details af. In de reguliere competitie hielden we nog geregeld de nul achteraan en nu pakken we veel tegengoals. Dat komt omdat de tegenstand sterker is en profiteert van kleine foutjes. Die moeten er nu uit. Oké, tegen Antwerp hadden we ook niet al te veel scoringsmogelijkheden, maar dat is één van de best georganiseerde teams in België en onze accu was ook wat leeg in de tweede helft. Het kan nog keren.”

Maar wat als het 0 op 12 wordt? Dan wordt Europees voetbal echt onmogelijk en neemt het RSCA-bestuur mogelijk al vroeger een beslissing over de trainer. Overleeft Rutten dat dan. “Ik ga niet in op hypothetische vragen. Natuurlijk is er stress binnen de club. Het zou een topclub onwaardig zijn om hier nu de polonaise te staan dansen. Dat is heel normaal en begrijpelijk, maar ik hou onze doelstellingen voor ogen. Het enige doel dat we nog kunnen halen is Europees voetbal en zolang dat mathematisch kan, mogen we dat niet opgeven.”

Geen Dimata en Amuzu

Het zou wel voor het eerst in 55 jaar zijn dat RSCA Europa niet in mag. Dat zou een heuse blamage zijn, maar winnen op Standard wordt niet eenvoudig. De Rouches moeten ook reageren na de 4-0 nederlaag op Club Brugge en in een clasico tegen Anderlecht kunnen ze altijd iets meer. Zeker thuis. “Het stadion van Standard is voor ons het meest vijandige, maar dat maakt het net een mooie uitdaging. Of ik blij zou zijn met een gelijkspel? Dat hangt vooral van de wedstrijdomstandigheden af. Dat zien we wel. Het is normaal dat onze fans nu teleurgesteld zijn, maar dat moeten we goedmaken.

In Luik kan Fred Rutten geen beroep doen op de geblesseerde Bakkali en Amuzu. Dimata trainde wel mee, maar zit ook nog niet in de selectie.