President van Soedan afgezet en opgepakt door het leger

De Soedanese president Omar al-Bashir is afgezet en opgepakt door het leger. Dat heeft de Soedanese minister van Defensie Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf donderdag aangekondigd op de staatstelevisie.

Het leger schort de grondwet op en roept de noodtoestand uit voor een periode van drie maanden. De militaire raad neemt het bestuur over het land over gedurende een overgangsperiode van twee jaar, luidde het in de verklaring. Daarna worden verkiezingen georganiseerd

Grenzen gesloten

De defensieminister, die ook vicepresident is, drong erop aan dat de mensenrechten zouden gerespecteerd worden en riep de bevolking op de veiligheidsmaatregelen te aanvaarden die geïmplementeerd zullen worden. De grenzen en het Soedanese luchtruim blijven tot nader order gesloten, zei de minister. Over heel het grondgebied van Soedan geldt een staakt-het-vuren.

Awad Ib Auf zei nog dat Bashir op een “veilige plek” wordt vastgehouden.

Burgers vieren

De afzetting van Bashir komt er na maandenlang protest tegen het regime van de dictator. De protesten gingen midden december van start, nadat de regering besliste om de broodprijs te verdrievoudigen. De acties bleven aanhouden, maar leken de laatste weken wat weg te ebben. Sinds vorige zaterdag, en de start van een sit-in voor het legerhoofdkwartier in de hoofdstad Khartoem, hadden de protesten een nieuw elan gekregen.

In afwachting van de “belangrijke aankondiging” van het leger was er donderdag in Khartoem een enorme menigte op de been. De burgers vierden “de val van het regime” van Bashir. Inwoners vielen mekaar in de armen, zwaaiden met Soedanese vlaggen en wisselden lekkernijen uit.

Oorlogsmisdaden

De 75-jarige Bashir kwam in 1989 aan de macht na een staatsgreep. Hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof voor zijn rol bij oorlogsmisdaden in de Soedanese regio Darfoer.

