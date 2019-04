In zes politiezones in de provincie Luxemburg worden chauffeurs pas geflitst als ze 17 km/u boven de maximum toegelaten snelheid rijden. Dat betekent vanaf 47 km/u in een zone 30 of 67 km/u in de dorpskern. Ook in Vlaanderen wordt er al eens ‘gespeeld’ met de tolerantiegrens, zo blijkt.