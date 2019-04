De dokter die al dertig jaar zegt dat vaccins autisme veroorzaken: “Pijnlijk dat een arts zo liegt”

Maasmechelen -

Het levert hem nu pas een klacht bij de Orde der Artsen op, maar Kris Gaublomme, huisarts uit Maasmechelen, verkondigt al dertig jaar zijn hoogsteigen waarheid over vaccins. Dat ze voor wiegendood zorgen, voor epilepsie en autisme. Dat ze alleen voor de farma-industrie goed zijn. Hij is het boegbeeld van de antivaccinatiebeweging in Vlaanderen, de geneeskundige goegemeente noemt hem unisono charlatan. Hoewel, Van Dale geeft als synoniem: oplichter. “Terwijl Gaublomme écht heilig gelooft in wat hij zegt.”