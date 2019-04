Pamela Anderson woedend na arrestatie Assange: “Hoe kon je, Ecuador?”

Pamela Anderson is niet te spreken over de arrestatie van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. In een reeks woedende tweets noemt ze “het Verenigd Koninkrijk de bitch van de Verenigde Staten”. De 51-jarige voormalige Baywatch-ster steunt Assange al jaren, zo is ze al meermaals bij hem op bezoek gegaan in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

Pamela Anderson is naar eigen zeggen in shock door de arrestatie van Julian Assange, de medeoprichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks. “Hoe kon je, Ecuador”, schrijft ze op Twitter. “Hoe kon je, Verenigd Koninkrijk? Maar natuurlijk, jullie zijn de bitch van Amerika en jullie hebben afleiding nodig van jullie idiote Brexit.” Ook de Verenigde Staten en president Trump krijgen de wind van voren: “Die lafaard van een president. Je bent egoïstisch en wreed”, klinkt het.

Volgens The Hollywood Reporter raakten Anderson en Assange enkele jaren geleden bevriend toen de Engelse modeontwerpster Vivienne Westwood de twee aan elkaar voorstelde. “We praten over alles, niet enkel over politiek”, zei Anderson in 2018 aan het magazine. “Soms neem ik zelfs notities, want ik word vaak overstelpt door informatie.”