Roland (76) belandt met zijn wagen ondersteboven in de gracht en belt ijzig kalm naar zijn zoon om hem te bevrijden: “Mijn auto was toch al stokoud”

Langemark-Poelkapelle - De 76-jarige Roland Huyghe belandde donderdag met zijn wagen op zijn kop. De man kwam er uiteindelijk af met lichte verwondingen en bleef er na afloop ijzig kalm bij. “Dit heb ik nu nog nooit meegemaakt.”

Roland Huyghe uit de Zonnebekestraat in Langemark-Poelkapelle reed donderdagmiddag omstreeks 14.30 uur door de Eeckhoutmolenstraat, vlakbij zijn woning, toen het plots helemaal verkeerd liep. “Ik belandde met mijn voertuig wat in de graskant, wou overdraaien maar deed dat te veel.”

Roland knalde tegen een paaltje langs de weg waarna zijn auto rond tolde en uiteindelijk naast de weg op zijn dak kwam te liggen. “Ik wou zo snel mogelijk de wagen verlaten omdat ik bang was dat het voertuig in brand zou schieten. Ik probeerde de ramen in te schoppen, maar dat lukte niet”, aldus de kranige 76-jarige chauffeur.

Zoon opgebeld

Roland besloot om zijn zoon Jan, zaakvoerder van een mechanisatiebedrijf in Langemark-Poelkapelle, op te bellen. Die liet onmiddellijk alles vallen en snelde zich naar de plaats van het ongeval. Ook de brandweer was op dat ogenblik al verwittigd. “Net na het ongeval passeerde er een vrouwtje. Zij stopte onmiddellijk en belde de hulpdiensten op”, hoorde Roland. De brandweer moest echter niet tussenkomen. Zoon Jan kon met een hamer de achteruit van het voertuig openslaan waarna zijn vader uit de beschadigde auto kon kruipen. De verwondingen bij Roland blijken al bij al mee te vallen. Op zijn handen en aan zijn hoofd waren wel verschillende bloedsporen opgelopen bij het ongeval.

Het slachtoffer bleef na het incident ijzig kalm. Rustig een sigaretje rokend wachtte hij samen met zijn zoon op de takeldienst. “Dit heb ik nu nog nooit meegemaakt. Die auto was toch al stokoud”, aldus de kranige man.