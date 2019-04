Wereldbekend veilinghuis op schattenjacht aan Belgische kust: “Ons doel? Enkele honderdduizenden euro’s taxeren”

Het wereldbekende veilinghuis Christie’s streek donderdag neer in Knokke-Heist om een dag lang juwelen en horloges van geïnteresseerden te schatten. Christie’s hoopte om zo enkele honderdduizenden euro aan ‘verborgen waarde’ te ontdekken. “Zo wil het veilinghuis naar de interesse voor een vaste stek in onze badstad polsen.”

Christie’s zorgde voor een primeur: het was de eerste keer dat een wereldbekend veilinghuis vrijwillig zetelde in Knokke-Heist. Eerder was er al Bonham’s, maar dat kaderde in de Zoute Grand ...