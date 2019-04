Geboren na controversiële behandeling: baby met drie biologische ouders

Met 2,9 kilo zit hij iets onder het gemiddelde gewicht van pasgeboren jongetjes, maar voor de rest ziet het kindje dat afgelopen dinsdag in Griekenland werd geboren, eruit als elke andere baby. Toch is er één belangrijk verschil: het kind kwam ter wereld na een controversiële IVF-behandeling en heeft geen twee, maar drie biologische ouders.

Bij de experimentele IVF-behandeling, die bekendstaat als mitochondriale donatie, wordt een eicel van de moeder gebruikt, sperma van de vader en een andere eicel van een vrouwelijke donor.

Het overgrote merendeel van iemands genen - zo’n 99,8 procent, worden gevonden op de 23 paar chromosomen die zich in elke cel van ons lichaam bevinden. Dat DNA is afkomstig van beide ouders. Een miniem deeltje genetisch materiaal zit echter ook in de mitochondriën, kleine structuren die dienstdoen als de batterijen van de cel. Bij de gebruikte techniek worden de mitochondriën in de eicel van de moeder vervangen door die van de donor.

Vier onsuccesvolle behandelingen

De techniek staat echter nog in zijn kinderschoenen en wordt dus nog maar zelden toegepast bij mensen. Toen een Griekse vrouw van 32 na vier gewone IVF-behandelingen nog niet zwanger raakte, besloten enkele dokters - uit Griekenland en Spanje - om de nieuwe techniek toch eens te proberen.

Met succes. Dinsdag beviel de vrouw van een gezond zoontje. “Een historische doorbraak”, aldus de dokters. Niet iedereen is echter overtuigd. Zo verklaarden meerdere experts “dat er onvoldoende bewijzen waren voor de behandeling, die nog gepaard gaat met niet te rechtvaardigen risico’s”.