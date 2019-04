Vakbonden zijn onveilig en vuil Noordstation beu en dreigen met staking: “We veronderstellen dat De Lijn wel probeert, maar...”

De vakbonden van De Lijn beraden zich over ludieke acties om de toestand in het Brusselse Noordstation aan te kaarten en hebben een stakingsaanzegging ingediend. Ongeveer een jaar al klagen buschauffeurs en reizigers over geurhinder en over het feit dat ze zich niet meer veilig voelen in het station. De Lijn begrijpt dat ongenoegen en zegt dat ze aan een ‘light-versie’ van een nieuwe busstopplaats werken. Buiten het Noordstation.

In tegenstelling tot wat onlangs werd beweerd door Brussels minister-president Rudi Vervoort, is De Lijn wel degelijk nog bezig met de plannen voor een nieuwe busstopplaats buiten het Noordstation. “Daar wordt zelfs zeer druk aan gewerkt”, zegt Anneliese Meynaert van De Lijn.

Intussen staat het vast dat het CCN-gebouw wordt verkocht en dat er plannen zijn om het zelfs volledig af te breken voor een nieuwbouw. “Maar daar kunnen we uiteraard niet op wachten. Daarom worden nu volop plannen gemaakt voor een nieuw busstation, maar dan een ‘light-versie’ van de eerdere plannen. Dat zou sneller moeten gaan”, aldus Meynaert die zegt dat de directie begrip heeft voor het ongenoegen van de buschauffeurs en de reizigers.

De toestand in het Noordstation is nauwelijks verbeterd sinds er een aantal initiatieven zijn genomen. Het is er nog altijd even vuil en het stinkt er nog altijd even erg naar urine. De vakbonden hebben donderdag het overleg met De Lijn zelfs verlaten.

Toch legt vakbondsman Eddy Bronselaer van het ACV de schuld niet rechtstreeks bij De Lijn. “We veronderstellen dat De Lijn wel probeert, maar vooral afhankelijk is van het Brussels Gewest.”

LEES OOK. Noordstation één maand later: nog meer transmigranten, een sterkere urinegeur, massa’s afval en geen politie te zien

Bij het Brussels Gewest luidt het als volgt: “Wij hebben al initiatieven genomen zoals extra sanitair, vuilniscontainers en een afgescheiden rustruimte voor de transmigranten. Er wordt ook vaker gepoetst.” Ze rekenen er ook op dat als het straks beter weer wordt, de transmigranten het station zullen verlaten.

Het is er vuil en het stinkt

Buschauffeurs zeggen dat er inderdaad vaker wordt gepoetst. Maar dat het er een uur nadat de kuisploegen zijn gepasseerd al terug vuil is en stinkt. Bovendien wordt er in het weekend minder gepoetst dan in de week en dat is er aan te zien en te ruiken, klinkt het.

Groot probleem zijn de voedselbedelingen in het station. Daar komt soms 300 tot 400 man op af en niet iedereen gooit nadien zijn/haar afval in de vuilcontainers.

De politie hield afgelopen zondag een grote razzia in het Noordstation. Daarbij werden vooral dronkaards en drugsverslaafden meegenomen. En als de politie opgeroepen wordt voor incidenten, zeggen de vakbonden, komen ze direct. Maar dat zijn allemaal tijdelijke oplossingen.

De vakbonden beraden zich nu over “ludieke acties om de politici wakker te schudden”. En ze hebben ook al een stakingsaanzegging ingediend om druk uit te oefenen. Volgende week is er nieuw overleg.