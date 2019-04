Ramkraak op boetiek in Knokke is werk van doorwinterde criminelen, daders riskeren drie jaar cel

Knokke-Heist - Drie mannen en een vrouw staan in de Brugse strafrechtbank terecht voor hun aandeel in een brutale ramkraak op de kledingzaak Philip Plein in Knokke. Het openbaar ministerie eist drie jaar effectieve celstraf voor de twee kopstukken.

In de nacht van 16 op 17 juli vorig jaar gooiden drie gemaskerde mannen een betonblok door de glazen toegangsdeur van de winkel van het luxekledingmerk Philipp Plein langs de Kustlaan in Knokke. In een mum van tijd graaiden ze kledij bij elkaar voor een totale waarde van 64.000 euro en vluchtten met hun wagen richting Nederland.

Doorwinterde criminelen

De politie zette de achtervolging in en kon de wagen in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins onderscheppen. Twee Roemenen, Vasile-Anton B. (31) en Adrian G. (31), werden ter plaatse in de boeien geslagen. De derde verdachte kon ontkomen. De gekliste gangsters bleken op het moment van de feiten nog niet lang vrij uit de gevangenis in Italië. “Ze hadden naar eigen zeggen geld nodig en wezen hun voortvluchtige kompaan aan als het brein achter de roof”, verduidelijkte de procureur donderdag. “Aan de politie lieten ze uitschijnen dat de ramkraak een ingeving was van het moment, maar uit alles blijkt dat ze hun slag heel goed hadden voorbereid. Hun vluchtwagen was voorzien van valse nummerplaten en volgens een getuige gingen ze bijzonder kalm te werk.”

B. en G. zijn allebei doorwinterde criminelen met een omvangrijk strafblad. B. liep eerder al veroordelingen op in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Roemenië en Nederland. Daags voor de ramkraak in Knokke was hij ook betrokken bij een gewelddadige home invasion in Nederlands-Limburg. Een 82-jarige man werd daarbij samen met zijn 77-jarige echtgenote urenlang opgesloten in de kelder. Zowel voor Vasile-Anton B. en Adrian G. vroeg de procureur drie jaar cel. Hun advocaten stelden een straf met uitstel voor.

Gsm in cel

In hun cel beschikten B. en G. stiekem over een gsm en door die af te luisteren ontdekten de speurders dat de voortvluchtige ramkraker in Sint-Laureins werd opgepikt door de Roemeen Gigi P., die mee in de beklaagdenbank zit. Hij beschikt eveneens over een stevig strafregister en riskeert twee jaar cel. Volgens zijn advocaat runde hij een soort taxidienst en wist hij niets af van de ramkraak.

Ook de vrouw van Gigi P., Monica S., staat terecht en riskeert een jaar cel. Zij zou de simkaarten hebben aangekocht voor de bende. Maar ook zij wast haar handen in onschuld en vraagt de vrijspraak. De uitspraak volgt op 9 mei.