Transmigrant richt ravage aan op jacht: “Hij trok een mes zei doodleuk: ‘Ik woon hier’”

Oostende -

Ze hadden er elf jaar lang aan gewerkt, maar hun jacht Callisto in het Mercatordok in Oostende was eindelijk af. Vader Bernard (58) en zoon Kevin Stevelinck (29) uit Bredene waren dan ook trots op hun boot. En dus schrok die eerste ook toen hij maandag een telefoontje kreeg vanuit de jachthaven om te melden dat zijn jacht aan het zinken was. Maar toen hij bij zijn boot kwam, trof hij een transmigrant in de cabine aan. “Toen ik hem vroeg wat hij er deed, zei hij doodleuk “I live here”. Ik zei dat het mijn boot was en daarop trok hij een mes en vluchtte hij weg”, zegt Bernard.