Trekt Rode Duivel Timothy Castagne naar Italiaanse topclub? “Positieve contacten over transfer in zomer”

Atalanta is bezig aan een alweer uitstekend seizoen. De club uit Bergamo staat gedeeld vierde in de Serie A en strijdt met topclubs als Milan en Roma om het laatste Champions League-ticket. En dat succes legt Timothy Castagne geen windeieren.

De Rode Duivel kende een wisselvallig seizoensbegin in Italië, maar heeft zich gaandeweg ontpopt tot een vaste waarde onder trainer Gian Piero Gasperini. Castagne scoorde zelfs in de met 3-0 gewonnen bekermatch tegen Juventus. De 23-jarige rechtsback zit in zijn tweede seizoen aan drie doelpunten en vijf assists in 28 optredens voor ‘La Dea’.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Castagne zich daardoor opnieuw in de kijker van Milan gespeeld. De Rossoneri willen komende zomer de opwaartse trend voortzetten en zien volgens journalist Nicolò Schira wel wat in Castagne. Er zouden al “positieve contacten” geweest zijn met Castagnes manager. Het idee zou zijn om in de zomer in ruil Diego Laxalt naar Bergamo te sturen, een speler die Gasperini altijd al bekoord zou hebben.

Il #Milan segue Timothy #Castagne. Primi contatti positivi tra #Leonardo e gli agenti del terzino belga. I rossoneri studiano possibile scambio con Diego #Laxalt, vecchio pallino di Gasperini e dell'#Atalanta. Un'idea che può decollare in estate. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 11 april 2019

Positie?

De interesse van Milan voor Castagne is niet nieuw. Onze landgenoot werd eerder dit jaar ook al gelinkt aan de achttienvoudige kampioen. Toen was het Tuttosport dat het gerucht lanceerde, met de melding tot Castagne een afkoopclausule van 25 miljoen euro zou hebben.

Grote vraag is waar Castagne zou spelen in de elf van Milan. Het is allereerst afwachten of Gennaro Gattuso ook komend seizoen nog op de bank zit in Milaan, maar daarnaast beschikt de club over drie rechtsbacks: Andrea Conti, Davide Calabria en Ignazio Abate. Die laatste is afgeschreven, maar Conti kostte 24 miljoen en Abate is een jeugdproduct dat al mooie dingen liet zien. Op links is de nood groter met enkel Ivan Strinic als back-up voor Ricardo Rodriguez. Die laatste wordt dan weer gelinkt aan een transfer naar Borussia Dortmund.