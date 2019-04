Genk -

De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval op een winkel in Genk. De dader hield de medewerkers van een outletstore onder schot en verplichtte hen de kassa te openen. Verkoopsters Debby en Carmela getuigden in het VTM-opsporingsprogramma Faroek over wat er zich die dag afspeelde: “Uw hart gaat te keer, uw handen trillen, je weet gewoon niet meer wat je doet.”