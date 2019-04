Gent -

In het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent speelde zich donderdag een bijzonder tafereel af: uroloog Yves Ringoir stond voor het eerst samen met zijn beide dochters aan de operatietafel. Dochter Annelies (30) zit in haar zesde en laatste jaar urologie, zus jolien (27) was vanmorgen de anesthesiste van dienst. “Dat is eigenlijk een uniek moment voor ons”, klinkt het. “Ik weet al jaren dat mijn dochters specialist zijn, maar samen op een dag opereren, is echt wel uniek. En puur toeval.”