Acht jaar cel voor klusjesman die Belgisch meisje aanrandt tijdens vakantie in Spanje

Een man van Ecuadoraans afkomst krijgt een celstraf van acht jaar naar de cel omdat hij tijdens de zomervakantie van 2016 een Belgisch meisje heeft aangerand. Het slachtoffer was tien jaar oud toen ze door de voormalige klusjesman werd meegelokt naar de berging.

De feiten dateren van 13 juli 2016, toen een Belgisch gezin de zomervakantie doorbracht op een vakantiedomein in Spanje. Wanneer de 10-jarige dochter bij het zwembad vertoeft, vraagt ze aan de onderhoudsman of hij geen gsm gevonden heeft die het gezin eerder kwijtspeelde. V.M., een 37-jarige man van Ecuadoraanse afkomst, ziet zijn kans schoon en vraagt het meisje mee naar de berging met onderhoud- en schoonmaakproducten. Hij merkt op dat ze verbrand is en smeert haar rug en benen in. Niet veel later trekt hij de slip van het meisje af en randt hij haar aan. Uiteindelijk slaagt ze erin weg te lopen en haar ouders te alarmeren.

Sinds de aanranding zit de intussen 40-jarige V.M. in hechtenis. Afgelopen dinsdag kreeg hij het vonnis van de rechter in Namen te horen: een celstraf van acht jaar. Het meisje is intussen 13 jaar oud en krijgt een morele schadevergoeding van 100.000 euro.