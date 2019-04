Tottenham bevestigt “zware” enkelblessure voor Harry Kane en handbreuk voor Dele Alli

Harry Kane liep dinsdagavond in het gewonnen duel tegen Manchester City in de Champions League (1-0) een “zware ligamentaire blessure op aan zijn linkerenkel”. Dat bevestigde zijn club Tottenham Hotspur donderdag, zonder evenwel te preciseren hoe lang de Engelse spits buiten strijd zal zijn. Middenvelder Dele Alli brak dan weer zijn linkerhand.

“De medische testen zijn nog steeds bezig en Kane zal ook volgende week nog behandeld worden door onze medische staf”, klinkt het op de website van de Spurs.

Kane raakte in de thuismatch tegen Manchester City geblesseerd tijdens een duel met Fabian Delph. De vleugelverdediger van de Citizens trapte het leer weg, maar plantte zijn voet bij het neerkomen op de enkel van Kane die daarbij dubbelklapte. De topschutter van de Spurs, dit seizoen goed voor 24 doelpunten in alle competities, kon daarna niet meer op zijn linkervoet staan. “Hurricane” moest door twee verzorgers naar de kleedkamer worden geholpen.

Manager Mauricio Pochettino liet zich na de match meteen ontvallen dat hij de rest van het seizoen wellicht geen beroep meer kan doen op Kane. De topschutter op het WK in Rusland maakte in maart nog maar pas zijn rentrée in de achtste finales van het kampioenenbal. In januari was Kane al geblesseerd geraakt aan dezelfde enkel. Hij stond toen een maand aan de kant.

Ook Dele Alli liep in de heenmatch van de kwartfinale tegen City een nare blessure op. Het goudhaantje van de Spurs brak zijn linkerhand. “We bekijken nu of we hem kunnen klaarstomen voor de competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town”, aldus Tottenham.