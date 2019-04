Papa graaide na de oorlog waardevolle boeken mee uit Duitse universiteit, zijn Belgische dochter schenkt ze nu terug

Een Belgische vrouw schenkt via het veilinghuis Sotheby’s 645 waardevolle historische boeken terug aan de universiteitsbibliotheek van het Duitse Bonn. Wellicht hebben Belgische soldaten, onder wie haar vader, ze tijdens bombardementen op het einde van de oorlog meegenomen en ze nooit terugbezorgd.

Het was de Belgische Tania Grégoire die twee jaar geleden een aantal boeken te koop aanbood via het Londense veilinghuis Sotheby’s. Het waren erfstukken van haar vader, zei ze. Ze vermoedde dat ze wel wat waard waren, maar wist niet waar ze vandaan kwamen. De specialisten van Sotheby’s onderzochten de boeken meticuleus en kwamen erachter dat er iets vreemds mee aan de hand was.

“We hadden onmiddellijk door dat er iets niet pluis was”, zegt Lukas Baumann, een van de assisten bij Sotheby’s. “Er waren exemplaren bij waarvan de kaft weg was, en hier en daar waren ook pagina’s uitgescheurd waarop de bibstempel zou moeten staan.” Maar hier en daar vonden ze toch nog een verwijzing naar zo’n bibliotheek. Die van Bonn meer bepaald.

Vindersloon

Daarop bezorgde de Universitäts- und Landesbibliothek van Bonn Sotheby’s een uitgebreide inventaris van werken die al jarenlang vermist waren en waarvan ze dachten dat ze ze nooit meer terug zouden zien. Het gaat om een taal middeleeuwse manuscripten, vijftiende-eeuwse boeken, historische kaarten en enkele geïllustreerde boeken van de gezaghebbende 19de eeuwse Duitse ornitholoog Maximilian von Wied-Neuwied.

Meer dan waarschijnlijk zijn de boeken uit de Duitse bibliotheek verdwenen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De vader van Tania Grégoire was toen als soldaat gelegerd in Bonn. Ze zal aanwezig zijn bij de officiële overhandiging - binnen afzienbare tijd - van de werken aan de universiteit. De boeken zullen dus niet via Sotheby’s worden verkocht, al kan Grégoire wel rekenen op een vindersloon, liet de universiteit weten. Maar dat zal maar een fractie bedragen van de oorspronkelijke waarde van de werken. “Het is vooral belangrijk dat de boeken opnieuw in handen zijn van hun rechtmatige eigenaar”, liet ze weten aan Sotheby’s.