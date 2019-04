Anticlimax in Israël: landing op de Maan mislukt

De eerste Israëlische maansonde Beresheet is donderdag niet veilig op de Maan kunnen landen, zo bleek tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending. In de laatste fase van de afdaling liep het mis. “Wij zijn niet succesrijk geland”, klonk het. Toch was men in het vluchtleidingscentrum, waar ook uittredende premier Netanyahu aanwezig was, tevreden over het behaalde resultaat.

Van op Cape Canaveral in Florida lanceerde Israël op 22 februari zijn eerste Maanverkenner, de Beresheet. Dat gebeurde met een Falcon-9 draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX van Elon Musk. De maansonde van 585 kilo vloog in steeds wijdere kringen rondom onze planeet om uiteindelijk op 4 april in een baan rond onze natuurlijke satelliet, de Maan, te komen. Op donderdag zou Beresheet dan omstreeks 21.25 uur Belgische tijd neerstrijken in de Mare Serinitatis, een uitgestrekte lavavlakte aan “onze” kant van de Maan. Maar dat mislukte.

In de laatste fase van de afdaling deden er zich problemen voor, met klaarblijkelijk een meetinstrument in het inertieel platform en met de hoofdmotor, alsmede met de communicatie van het door SpaceX gelanceerde ruimtetuig dat autonoom moest landen. De hoofdmotor viel uit, maar kwam even later toch nog tot ontbranding, tevergeefs.

Dubbel gefaald

Een anticlimax voor Israël, dat er vanuit ging het vierde land ooit te zijn dat op de maan zou landen. Gingen voor: de Sovjet-Unie (1959), de Verenigde Staten (1964) en China (2013). Europa heeft nog geen sondes op de maan laten landen.

Met Israël zou er voor het eerst ook een private sonde op het hemellichaam zijn terechtgekomen. De voor de bouw benodigde 100 miljoen euro kwam bovenal van private investeerders, in het bijzonder SpaceIL.

Bijzondere lading

De landing zelf was de belangrijkste doelstelling van de Beresheet, al voerde de onbemande verkenner ook een instrument mee om het magnetisch veld te meten en een Amerikaans experiment om lasers voor ruimtenavigatie te gebruiken. Na enkele dagen op het oppervlak van de Maan zou de sonde zelf de geest geven.

Een kleine drie kwartier voor de historische maanlanding moest plaatsvinden, kwam de Israëlische uittredende premier Benjamin Netanyahu in het vluchtleidingscentrum aan. Hij gaf er een speech en feliciteerde de aanwezige werknemers. “Wij zijn grenzeloos trots”, zei Netanyahu kort voor de mislukte landingspoging al.